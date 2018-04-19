Ещё
В Солнечной системе нашли погибшую планету
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Солнечной системе нашли погибшую планету 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Meteorite-times.com
Международная группа астрономов из Швейцарии, Франции и Германии изучила алмазы, обнаруженные внутри метеорита «аль-Махата ас-Ситта» (Almahata Sitta), и пришла к выводу, что небесное тело было частью разрушенной протопланеты размером с Меркурий или Марс, которая когда-то существовала в Солнечной системе. Статья ученых опубликована в журнале Nature Comminication.
Метеорит с крупными алмазными кристаллами был частью астероида 2008 TC3, упавшего в Нубийскую пустыню в Судане в 2008 году. Он относится к уреилитам — метеоритам, образованным крупнозернистыми породами — оливином и пироксеном. Кроме того, в нем обнаружена высокая концентрация углерода в виде графитов и алмазов.
Ученые подсчитали, что для образования алмазов, найденных в «аль-Махата ас-Ситта» необходимо давление более 20 гигапаскаль. Это указывает на то, что кристаллы не могли возникнуть в результате столкновения с поверхностью Земли, а выросли в недрах крупного небесного тела.
Таким телом, скорее всего, была планетезималь — «зародыш» планеты. Если протопланета была не меньше Меркурия, алмазы образовались в ее центре. Если по размеру она был сравнима с Марсом, тогда кристаллы должны были сформироваться на границе ядро-мантия. По словам ученых, результаты исследования стали первым надежным доказательством существования в Солнечной системе уже исчезнувшей планеты.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию412
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»342
Германия просит освободить ее от санкций против России64
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля94
Япония отказалась от российского алюминия67
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:18
Путин ввел новую меру пресечения
Общество Политика
00:36
Ребенок раскрыл тайну химатаки в Сирии
В мире Ближний Восток
15:09
Япония отказалась от российского алюминия
Экономика Азия
01:06
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля
Политика
00:20
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Наука В мире
03:29
Разрядки не будет: санкции могут ввести в любой момент
Экономика Статьи
01:09
Германия просит освободить ее от санкций против России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение