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Астрономы составят полную карту Вселенной
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Астрономы составят полную карту Вселенной 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Институт космических исследований РАН
Амбициозный проект готовят астрономы России и Германии. Они намерены обнаружить несколько миллионов активных галактик, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры.
Кроме того, ученые будут исследовать практически все двойные системы с нейтронными звездами, и черными дырами в нашей Галактике, регистрировать рентгеновское излучение от сотен тысяч активных звезд в окрестностях Солнечной системы. Все это в итоге должно попасть на наиболее подробную и полную карту Вселенной. По мнению ученых, она поможет понять суть многих загадок природы, в том числе таинственной "темной материи" и "темной энергии".
За ответом на эти многие другие вопросы отправится новая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" (СРГ). Это совместный проект ученых России и Германии. Чтобы она могла провести такой новый комплекс сложнейших и многосторонних исследований, ее отправят за 1,5 миллиона километров от Земли в район так называемой точки Лагранжа. Место выбрано не случайно. Здесь действие земной силы тяжести уравновешивает гравитация Солнца. Оно светит всегда, здесь нет проблем с энергоснабжением, а поэтому это место считается идеальным для размещения космической обсерватории для наблюдения за Солнцем. Кроме того, в этом районе не пересекаются радиационные пояса, которые искажают работу приборов, поэтому на аппарате не нужно устанавливать сложные и дорогие специальные системы охлаждения до минус 95 градусов Цельсия. По словам ученых, обсерватория сможет изучать Вселенную 24 часа в сутки.
На ней будет два телескопа. Созданный в Германии аппарат работает в рентгеновском диапазоне, российский — в более "жестком". Самое главное, что оба телескопа смогут обозревать все небо, дополняя друг друга. По словам авторов проекта, ранее никто в мире не делал телескопы с таким широким полем зрения, позволяющем охватить все небо и значительно превосходящим по этому параметру все нынешние космические обсерватории. Общая суммарная площадь зеркал со специальным покрытием достигает в этом обсерватории сотни квадратных метров, а их шероховатость составляет десятую долю нанометра, что в 200 тысяч раз тоньше человечествого волоса.
Этот аппарат сможет заглянуть в далекое прошлое, наблюдая объекты, которые испустили свет более 10 миллиардов лет назад. Таким образом ученые выйдут к краю нашей Вселенной. И одновременно укажут астрономам всего мира те районы неба, которые могут быть наиболее перспективны для новых открытий.
Новый атлас Вселенной поможет понять суть таких загадок, как "темная материя" и "темная энергия"
В создании уникального телескопа участвовало несколько крупных отечественных коллективов, в том числе Институт комических исследований РАН, Российский федеральный ядерный центр в Сарове, Институт лазерно-физических исследований. По планам ученых обсерваторию должна отправить с космодрома Байконур российская ракета "Протон" в марте будущего года.
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