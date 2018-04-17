Ещё
Зафиксирован таинственный сигнал из космоса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зафиксирован таинственный сигнал от неизвестного источника в космосе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: nustar.caltech.edu
Американские ученые изучили спектр космического рентгеновского излучения и обнаружили эмиссионную линию на уровне энергии 3,5 килоэлектронвольт (кэВ). Она свидетельствует о существовании неизвестного источника радиации. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Эмиссионной линией называют усиление интенсивности излучения в определенной области спектра. Обычно интенсивность излучения падает с частотой последнего, однако иногда она становится больше или, наоборот, ослабляется (в последнем случае говорят о линии поглощения). Это происходит из-за перехода атомов, ионов и молекул на другие уровни энергии, в результате чего излучение выделяется или поглощается.
Однако природа эмиссионной линии 3,5 кэВ до сих пор не установлена, поскольку ей не соответствует ни одна из известных фотонных эмиссий, то есть испускания света возбужденным атомом. Излучение, которое приходит с различных направлений, было зафиксировано несколькими космическими телескопами — NuSTAR, XMM-Newton, Chandra и Suzaku.
Как считают ученые, оно является результатом распада стерильных нейтрино — гипотетических частиц, являющихся одними из «кандидатов» на роль темной материи. Если данные подтвердятся (полученные результаты не исключают статистическую ошибку), то это может означать, что Солнечная система окружена пузырем темной материи.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Крым попадет на украинские деньги137
Россия отказалась перевозить грузы НАТО484
Макрон назвал себя «ровней Путину»311
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение