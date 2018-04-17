Из-за блокировки Telegram открыли «горячую линию»

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Роскомнадзор создал «горячую линию» из-за блокировки Telegram 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор создал «горячую линию» с целью противодействия распространению ложной информации в связи с ограничением доступа к Telegram, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
«В связи исполнением Роскомнадзором судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование мессенджера Telegram, в интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов. С целью проверки данной информации и предотвращения распространения ложных сведений Роскомнадзор создал «горячую линию» для получения сообщений о подобных фактах», — сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
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