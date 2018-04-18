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В России нашли новый вирус
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В России нашли новый вирус 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Исследователи из Новосибирского научного центра обнаружили неизвестный ранее генетический вариант вируса клещевого энцефалита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на младшего научного сотрудника Института химической биологии РАН Сергея Ткачева.
По мнению ученых, находка похожа на самую древнюю генетическую линию для сибирского субтипа вируса, возрастом около 1,5 тысячи лет.
Эта генетическая линия энцефалита была обнаружена во время исследований коллекции вирусов и получила название Обская. Сибирский субтип вируса встречается на территории от Дальнего Востока до Европы.
Ученые провели испытания на животных и выяснили, что у Обской линии низкая патогенность (возможность вызывать инфекционный процесс). Представляет ли он большую опасность для человека, пока неизвестно. По мнению ученых, современные вакцины способны защитить людей и от этого варианта вируса.
Теперь исследователям предстоит выяснить, как часто этот вариант клещевого энцефалита встречается в природе. Ученые планируют улучшить механизмы его поиска.
Клещевой вирусный энцефалит — инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. В некоторых случаях вирус может привести к инвалидности и смерти.
Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты укуса зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной. В период массового нападения клещей вирус может оказаться в сыром молоке коз, овец и коров и приготовленных из него твороге и сметане.
В России по числу случаев заболевания клещевым энцефалитом лидируют Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы.
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