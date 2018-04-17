В «Одноклассниках» объяснили сбои

Проблемы в работе сайта социальной сети "Одноклассники" и официального сообщества компании во "ВКонтакте" наблюдаются во вторник. Представители соцсети объясняют сбои проведением работ на сайте.
Так, пользователи соцсетей сообщают о сбоях в работе официального сообщества "Одноклассников" во "ВКонтакте", указывая на проблемы с публикацией сообщений, а также отображением групп и тем. По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе "Одноклассников" начались около 12:00 мск. Пользователи сервиса сообщают о проблемах с загрузкой сайта соцсети (65%) и входом в свои аккаунты (35%).
"В настоящий момент проводятся работы на сайте. Временно могут отображаться неполные данные в группах", — сообщили представители "Одноклассников" на странице соцсети во "ВКонтакте". Они добавили, что в ближайшее время доступ к сервисам компании будет восстановлен.