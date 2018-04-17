Ученые задумались о живших до людей разумных существах

Ученые задумались о разумных существах, живших на Земле до людей

Если на Земле когда-то давно действительно существовала другая технологически развитая цивилизация разумных животных, то за десятки миллионов лет все прямые свидетельства должны были исчезнуть. Изменились материки, обновилось океанское дно, однако следы могли сохраниться в древних геологических породах. И хотя никаких доказательств этому пока нет, профессор Рочестерского университета Адам Франк (Adam Frank) и его коллега из NASA Гэвин Шмидт (Gavin Schmidt) предлагают поискать их внимательнее.

В статье, опубликованной в International Journal of Astrobiology, ученые поставили любопытный мысленный эксперимент. В самом деле, парадокс отсутствия каких-либо свидетельств существования другой разумной цивилизации во Вселенной можно объяснить самыми разными причинами. Жизнь на планете может просто не возникнуть, не развиться до сложных форм, не достичь уровня разумных существ — а если это все-таки произошло, цивилизация попросту может не просуществовать достаточно долго, исчезнув в результате глобальной ядерной войны, климатической или иной катастрофы. В конце концов, наша собственная техногенная культура насчитывает несколько сотен лет, но ничто не гарантирует, что она просуществует еще хотя бы столько же.

В связи с этим Франк и Шмидт ставят вопрос о том, какой именно след может оставить человечество на геологических масштабах времени — в десятки и сотни миллионов лет. «Мы с Гэвином не нашли никаких следов других индустриально развитых цивилизаций», — подчеркнул Адам Франк. Их Силурианская гипотеза, названная в честь мифической древней страны, оказалась крайне поучительным мысленным экспериментом.

Сегодня мы вступили в эпоху, которую многие специалисты уверенно называют «антропоценом» — периодом, когда деятельность человека оказывает существенное влияние на всю планету, меняя ее литосферу, атмосферу, океан. Эта эпоха характеризуется массовым использованием ископаемого топлива и ядерной энергии. Авторы выделяют и другие аспекты, следы которых могли бы сохраниться на протяжении неопределенно долгого времени: глобальное потепление и масштабное применение удобрений, эрозия в результате сельскохозяйственной деятельности, накопление пластиковых загрязнений.

Отдельно ученые обращают внимание на период Палеоцен-эоценового термического максимума, случившегося вскоре после вымирания нелетающих динозавров. «Вскоре» — по геологическим меркам: эти события разделяют около пяти миллионов лет, за это время на Земле (теоретически) вполне могла развиться и погибнуть цивилизация. Аномальный рост температуры той эпохи, в принципе, мог быть результатом деятельности развитой цивилизации, все следы которой стерлись за последующие десятки миллионов лет. И хотя никаких свидетельств этому все-таки нет, Силурианская гипотеза заставляет по-новому взглянуть на шансы найти разумных существ на других планетах — и на хрупкость нашего собственного мира.