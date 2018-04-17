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Больных коров распознают с помощью фитнес-трекеров
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Голландская компания предлагет распознавать больных коров с помощью фитнес-трекеров 

TechCult 17 минут назад
Фото: TechCult
Любой опытный фермер скажет, что нет нужды вести корову на затратный осмотр у ветеринара — больное животное и так видно. Плохо кушает, медленно ходит, жалобно смотрит, тоскливо мычит и т.д. Авторы голландского стартапа Connecterra решили заменить субъективное восприятие на точные измерения и разработали систему ранней диагностики болезней у коров по их поведению. Источник информации о состоянии буренки — модифицированный фитнес-трекер, ПО которого построено на базе открытой платформы Google TensorFlow. Он крепится на шею животного и постоянно измеряет температуру тела коровы, темп ее движения, частоту и продолжительность остановок, длительность приемов пищи, движение челюстей, жующих жвачку и т.д. Словом, всю физическую активность особи, сопоставляя с данными за прошлые дни и анализируя состояние коровы.
Ясир Хохар, экс-струдник Microsoft и исполнительный директор Connecterra, говорит: они могут выявить факт заболевания за 24-48 часов до появления видимых симптомов. И при грамотной организации ухода за коровами это даст 20-30% увеличения эффективности фермерского труда. Разве это не стоит того, чтобы раскошелиться на $80 за каждый трекер и еще $3 в месяц за обслуживание сети? Конечно же, нет, отвечают скотоводы.
«Я могу распознать болезнь, просто посмотрев корове в глаза, -говорит авторитетный британский фермер Марк Роджерс, — Потому что люди разводят коров 7,5 тыс. лет и без всякой электроники».
Автоматизация сбора данных о стаде поможет бизнесу, это факт, но если молодые скотоводы будут полагаться на цифровые технологии, они утратят опыт поколений своей профессии. И станут заложниками электронных игрушек и кредитных организаций, тогда как коровы останутся коровами — будут есть траву и давать молоко, как и тысячелетия назад.
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