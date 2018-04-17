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В Тибете строят заводы по созданию дождевых облаков
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Китай строит в Тибете гигантскую сеть заводов по созданию дождевых облаков 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Ученые Поднебесной адаптировали военную технологию управления погодой для нужд своего сельского хозяйства. Разрастающийся Китай испытывает постоянную нехватку водных ресурсов, поэтому было решено выстроить на Тибетском плато комплексы по созданию дождевых облаков. По сути, это термоаэрационные заводы, в которых сотни печей в прямом смысле коптят небо.
Принцип прост — в печах горит небольшое количество топлива и специальные химические реагенты, которые после сгорания образуют много йодистого серебра. С горячим воздухом и дымом оно поднимается, достигает облаков, где запускает реакцию конденсации водяного пара. Точь в точь по аналогии с тем, как разгоняют облака перед парадами, заставляя те проливаться дождем до того, как они прибудут в нужный район.
Отличие китайского проекта — в масштабах. Планируется постоянно вызывать дожди, чтобы те питали истоки таких рек, как Желтая, Меконг, Янцзы и прочих крупнейших водных артерий региона. А если облака доберутся до самих посевных территорий, тоже очень хорошо. Предполагается, что система вызова дождя сможет принести осадки на площадь в 1,6 млн кв. км — это как три Испании!
Авторы технологии с восторгом называют ее «волшебной», ведь стоит запустить печь и через считанные минуты начинает идти дождь. И тактично умалчивают, как такое вмешательство человека повлияет на естественный круговорот воды в природе. Ведь если где-то ее станет больше, то в другом месте меньше, не так ли?
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