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SpaceX отложила старт нового телескопа
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SpaceX отложила старт нового телескопа 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: SpaceX
Американская компания SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 с космическим телескопом TESS с космодрома во Флориде. Об этом сообщили в твиттере компании.
"Отменяем старт сегодня, чтобы провести дополнительный анализ системы контроля и навигации", — сообщили в компании, добавив, что старт переносится на среду. Если запуск и выведение пройдут спешно, телескоп в течение ближайших двух лет должен будет осмотреть около 85% всего неба на предмет поиска экзопланет. Интересовать его будут в основном яркие звезды в относительной близости от нас.
Планируется, что камера TESS будет измерять яркость заранее отобранных 200 тысяч звезд и копить свет от каждой из них в течение двух секунд. Исследовав более 200 тыс. звезд в окрестностях Солнца, телескоп сможет каталогизировать более 1500 новых кандидатов в экзопланеты, реальное существование которых потом предстоит доказать другими, методами.
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