Найдены 100 отвечающих за цвет волос генов

Ученые нашли более 100 новых генов, отвечающих за цвет волос

Ученые из Королевского колледжа Лондона и медицинского центра Университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах обнаружили более 100 новых генов, отвечающих за цвет волос человека. На основе этих данных они разработали новый ДНК-тест, который может пригодиться в работе экспертам-криминалистам: он позволяет на 10-20% более точно определить цвет волос неизвестного человека по одному только генетическому материалу.

"Если на месте преступления останется чья-то кровь, то по ДНК можно с 90% вероятностью определить, черные у этого человека волосы или рыжие", — приводит газета The Guardian слова одного из руководителей исследования Тима Спектора.

Цвет волос, по словам ученых, практически полностью определяется генетически и наследуется от родителей. Так, например, в ходе исследований с участием близнецов было установлено, что оттенок на 97% объясняется одними только генами. Однако до сих пор ученым было известно лишь 13 таких генов.

Теперь же, изучив ДНК 300 тыс. человек, они вычислили сразу 124 гена, которые влияют на цвет волос — как непосредственно, отвечая за выработку и распределение пигмента меланина, так и косвенно, с помощью иных биологических механизмов, природа многих из которых до сих пор не до конца ясна.

Как отмечают исследователи, лучше всего разработанный ими тест выявляет черные и рыжие волосы, а вот шатенов и блондинов распознать пока сложнее. В частности, одна из проблем, затрудняющих работу экспертов-криминалистов — достаточно распространенное, но пока что малопонятное явление, когда люди рождаются со светлыми волосами, но в течение нескольких последующих лет они темнеют. Несмотря на сотню вновь обнаруженных генов, ни один из них, по словам ученых, не способен объяснить этот феномен. "Мы знаем, что некоторые дети-блондины становятся шатенами, но мы понятия не имеем, почему это происходит", — признался участник исследования Манфред Кайзер.

По словам ученых, они не исключают, что могут существовать еще сотни генов, влияющих на цвет волос и его изменение, однако о них науке пока ничего не известно. Исследование было опубликовано в британском научном журнале Nature.