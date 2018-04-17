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В WhatsApp появится новая полезная функция
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Коса Тузла стала федеральной собственностью
Коса Тузла стала федеральной собственностью

В WhatsApp появится новая полезная функция 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Fotoarena / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Разработчики мессенджера тестируют функцию: изображения, документы и видео пользователей будут храниться на сервере.
Пользователи WhatsApp в течение двух месяцев смогут восстановить удаленные файлы. Об этом сообщает WABetaInfo.
Разработчики мобильного приложения тестируют новую функцию: видео, изображения, документы, а также голосовые сообщения пользователей будут храниться на сервере. После удаления со смартфона их можно будет восстановить за два месяца.
Личная информация пользователей будет защищена сквозным шифрованием. Напомним, раньше мультимедийный файл автоматически удалялся через месяц.
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