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Власти США рассекретили золотой iPhone X до релиза
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Власти США рассекретили золотой iPhone X до релиза 

Apple Insider 4 часа назад
Фото: Apple Insider
Золотой iPhone X действительно существует и может появиться в продаже в самое ближайшее время. Скорый релиз новинки косвенно подтверждают рассекреченные фотографии, которые были обнаружены журналистами издания MacRumors в базе данных Федеральной комиссии связи США.
Сообщается, что Apple подала документы для регистрации устройства еще в сентябре прошлого года. Это значит, что компания действительно намеревалась начать продажи iPhone X в золотом цвете, но, как отмечал Минг-Чи Куо, столкнулась с рядом непреодолимых проблем на производстве.
Цвет устройства на снимках несколько отличается от оттенка ожидаемого Blush Gold. По крайней мере металлический кант реального аппарата выглядит более привлекательно, чем на инсайдерских рендерах. Поговаривают, что именно сложность окрашивания рамки стала причиной отложенного старта продаж.
Появление золотого iPhone X в рознице должна подстегнуть продажи модели в преддверии сентябрьской презентации. Безусловно, новый оттенок не обеспечит смартфону рекордного спроса, но все-таки привлечет внимание модников и тех, кому стандартная палитра цветов пришлась не по вкусу.
Обсудить перспективы золотого iPhone X можно в нашем Telegram-чате.
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