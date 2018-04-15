Бракованный российский спутник окончательно потерялся

«После неоднократных попыток установить полноценную связь и взять ангольский спутник на управление, которые были возобновлены в апреле, специалисты пришли к выводу о неработоспособности аппарата», — сказал он, добавив, что соответствующее заключение профильной комиссии пока не вынесено.

«Роскосмосе» и ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», сделавшей спутник, не стали комментировать эту информацию.

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли уточнил, что до сих пор сбой в работе аппарата изучает внутренняя комиссия РКК «Энергии». Аварийная комиссия по расследованию так и не была создана.

Кроме того, представители компании планируют создать новый спутник.

«В конце февраля в Россию на переговоры по созданию спутника Angosat-2 приезжала делегация из Анголы. С тех пор обе стороны ведут переговоры о создании нового аппарата взамен утерянного за счет страховки», — рассказал собеседник агентства, отметив, что решение может быть принято в мае.

Аппарат был застрахован в российских компаниях на 121 миллион долларов.

Пуск Angosat-1 состоялся 26 декабря 2017 года с использованием ракетного комплекса «Зенит-М» на космодроме Байконур Казахстан ). В качестве верхней ступени украинской ракеты «Зенит-2SБ» использовался российский разгонный блок «Фрегат-СБ». Оператором старта выступила S7 Space — единственная российская частная компания, предоставляющая космические пусковые услуги.

Аппарат был доставлен на целевую орбиту и один раз вышел на связь, однако после отделения разгонного блока телеметрия со спутника перестала поступать. Специалисты пытались восстановить связь до середины января, пока Angosat-1 не начал неконтролируемо дрейфовать и не вышел за пределы зоны видимости центра управления до весны. Неполадки связали с проблемами в российской системе управления электропитанием космического аппарата, которую пришлось установить на спутник вместо западной.