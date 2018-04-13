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У побережья США стали собираться в стаи гигантские акулы
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У побережья США стали собираться в стаи гигантские акулы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гигантские акулы стали собираться в крупные стаи у американского побережья. Скопления хищных рыб насчитывают сотни особей. Обычно представители этого вида держатся поодиночке или плавают небольшими группами, сообщает National Geographic.
По мнению специалистов, рыбы собираются в гигантские стаи для поедания планктона. Также они могут плавать группами, сокращая таким образом расход энергии на преодоление сопротивления воды.
Столь крупные скопления гигантских акул в Атлантическом океане наблюдаются нечасто, но и не впервые. С 1980-го до 2013-й годы стаи рыб этого вида 10 раз встречали на севере восточного побережья США от Новой Шотландии до Лонг-Айленда.
Рекорд был установлен в ноябре 2013 года у берегов Новой Англии, когда исследователям удалось запечатлеть стаю в 1,4 тысячи особей.
Гигантские акулы по размерам уступают среди себе подобных только китовым акулам. Их длина достигает 9 метров. Питаются такие рыбы планктоном и, как правило, неопасны для человека.
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