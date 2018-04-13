У побережья США стали собираться в стаи гигантские акулы

Гигантские акулы стали собираться в крупные стаи у американского побережья. Скопления хищных рыб насчитывают сотни особей. Обычно представители этого вида держатся поодиночке или плавают небольшими группами, сообщает National Geographic

По мнению специалистов, рыбы собираются в гигантские стаи для поедания планктона. Также они могут плавать группами, сокращая таким образом расход энергии на преодоление сопротивления воды.

Столь крупные скопления гигантских акул в Атлантическом океане наблюдаются нечасто, но и не впервые. С 1980-го до 2013-й годы стаи рыб этого вида 10 раз встречали на севере восточного побережья США от Новой Шотландии до Лонг-Айленда.

Рекорд был установлен в ноябре 2013 года у берегов Новой Англии , когда исследователям удалось запечатлеть стаю в 1,4 тысячи особей.

Гигантские акулы по размерам уступают среди себе подобных только китовым акулам. Их длина достигает 9 метров. Питаются такие рыбы планктоном и, как правило, неопасны для человека.