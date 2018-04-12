На Юпитере нашли фрактальную бурю

НАСА на своем YouTube-канале опубликовало 3D-анимацию системы из нескольких циклонов на северном полюсе Юпитера, которая напоминает фрактал. Изображение вихрей получили с помощью космического зонда Juno.

Снимки в инфракрасном цвете, сделанные инструментом JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper), показывают распределение температуры в верхних слоях атмосферы газового гиганта. Красным цветом обозначены холодные облака (до минус 83 градусов Цельсия). Более теплые (минус 13 градусов Цельсия) и нижележащие облака окрашены в желтый цвет.