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На Юпитере нашли фрактальную бурю
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На Юпитере нашли фрактальную бурю 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
НАСА на своем YouTube-канале опубликовало 3D-анимацию системы из нескольких циклонов на северном полюсе Юпитера, которая напоминает фрактал. Изображение вихрей получили с помощью космического зонда Juno.
Снимки в инфракрасном цвете, сделанные инструментом JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper), показывают распределение температуры в верхних слоях атмосферы газового гиганта. Красным цветом обозначены холодные облака (до минус 83 градусов Цельсия). Более теплые (минус 13 градусов Цельсия) и нижележащие облака окрашены в желтый цвет.
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