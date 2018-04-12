Во Франции начали строить тестовую установку Hyperloop

Hyperloop Transportation начала строить во Франции тестовую установку

Hyperloop Transportation Technologies (HTT) начала строительство во Франции тестовой установки для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в этом году, сообщили РИА Новости в компании.

В четверг в НИОКР-центр в Тулузе прибыла первая партия труб для системы грузопассажирских перевозок.

"Внутренний диаметр труб составляет 4 метра; таким образом, система оптимизирована как для транспортировки пассажирских капсул, так и грузовых контейнеров", — уточнили в компании.

В рамках первой фазы проекта планируется построить участок магистрали длиной в 320 метров и начать его эксплуатацию в этом году. В 2019 году планируется завершить строительство участка системы длиной в 1 километр — его трубы будут установлены на опорах на высоте 5,8 метра, отметили в HTT.

Планируется, что первая полностью функциональная пассажирская капсула, создание которой на данный момент ведется испанской компанией Carbures, будет доставлена на испытательный объект для сборки и интеграции в систему этим летом.