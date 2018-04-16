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США запустили Falcon 9 вслед за «Протоном-М»
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США запустили Falcon 9 вслед за российским «Протоном-М» 

Lenta.ru 16 апреля 2018
Фото: John Raoux / AP
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с телескопом TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для поиска экзопланет. Трансляция ведется на сайте компании.
Сообщается, что ракета стартовала в 18:51 по времени Восточного побережья США (01:51 мск).
Ракету должны были запустить с космодрома на мысе Канаверал 16 апреля, однако ее старт решили перенести для проведения дополнительного анализа системы контроля и навигации.
Ранее, 19 апреля, с космодрома «Байконур» в Казахстане стартовала ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником, запускаемым в интересах Минобороны России. Точное время старта — 1:12 по московскому времени.
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