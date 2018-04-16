США запустили Falcon 9 вслед за «Протоном-М»

США запустили Falcon 9 вслед за российским «Протоном-М»

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с телескопом TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для поиска экзопланет. Трансляция ведется на сайте компании.

Сообщается, что ракета стартовала в 18:51 по времени Восточного побережья США (01:51 мск).

Ракету должны были запустить с космодрома на мысе Канаверал 16 апреля, однако ее старт решили перенести для проведения дополнительного анализа системы контроля и навигации.