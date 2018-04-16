Ещё
SpaceX попробует возвращать вторую ступень ракеты-носителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

SpaceX попробует возвращать вторую ступень ракеты-носителя, заявил Маск 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © AP Photo / Paul Sancya
Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что SpaceX попробует сохранить после космического старта вторую ступень ракеты-носителя при помощи гигантского воздушного шара.
"Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок", — написал Маск в Twitter.
SpaceX с 2017 года регулярно использует при стартах уже летавшую первую ступень, но не сохраняет ее повторно. Для старта в начале апреля SpaceX также использовала первую ступень ракеты-носителя, которая осуществляла запуск грузовика к МКС в августе 2017 года. Отправившаяся к МКС капсула Dragon уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.
РИА Новости: последние новости
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей Снижение активности Солнца улучшит самочувствие метеозависимых людей РФ и Ангола ведут переговоры о создании нового спутника взамен утерянного
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон выдвинул обвинение РФ271
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ13
Китай бросил вызов США259
Эксперты обрадовали россиян170
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»172
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение