SpaceX попробует возвращать вторую ступень ракеты-носителя, заявил Маск

"Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок", — написал Маск в Twitter.

SpaceX с 2017 года регулярно использует при стартах уже летавшую первую ступень, но не сохраняет ее повторно. Для старта в начале апреля SpaceX также использовала первую ступень ракеты-носителя, которая осуществляла запуск грузовика к МКС в августе 2017 года. Отправившаяся к МКС капсула Dragon уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.