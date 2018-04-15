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Солнце снизило активность
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Солнце снизило активность 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Число пятен на Солнце в марте достигло минимального значения с 2009 года, а снижение солнечной активности уже привело к заметному сокращению числа солнечных вспышек и магнитных бурь на Земле, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Это означает, что метеозависимые люди и их домашние питомцы, а также граждане, страдающие эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут испытывать значительно меньший дискомфорт.
«Частота и средняя мощность солнечных вспышек и магнитных бурь уже упали по сравнению с прошлым годом почти в два раза и продолжают снижаться. С большой вероятностью до конца 2018 года будут достигнуты минимальные уровни и для этих величин», — отмечают специалисты.
По их расчетам, нижняя точка солнечного цикла по текущим прогнозам будет достигнута на стыке 2018 и 2019 годов, то есть предстоящей зимой. Как быстро после этого вновь запустится маховик солнечной активности, пока спрогнозировать невозможно.
Астрономы добавляют, что тенденция к постепенному уменьшению числа пятен на Солнце наблюдается последние несколько лет в связи с движением звезды к очередному минимуму цикла, однако в последние полгода этот процесс развивается особенно стремительно. Поскольку в апреле слабая активность светила еще наблюдается, то ноль достигнут пока не будет, но в целом все идет к тому, что в самые ближайшие месяцы образование пятен полностью остановится и наша звезда тем самым окончательно уйдет на дно кривой солнечного цикла.
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