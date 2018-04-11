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Скелет динозавра продали за 1,5 миллиона евро
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В Париже на аукционе продали скелет динозавра за почти 1,5 миллиона евро 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / WikiImages /
Скелет динозавра диплодока ушёл с молотка на торгах аукционного дома Drouot в Париже за 1,443 миллиона евро, свидетельствуют данные торгов.
Высота скелета длинношеего динозавра составляет три метра, длина — 12 метров. Устроители аукциона планировали выручить за него 450-550 тысяч евро.
Чуть меньшую сумму, чем за скелет диплодока — 1,408 миллиона, выложил неизвестный покупатель за скелет другого динозавра — аллозавра. Возраст обоих скелетов оценивается в более чем 145 миллионов лет.
Сообщается, что оба лота попали в руки одного зарубежного коллекционера.
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