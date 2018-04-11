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Роскосмос рассмотрит идеи по туристическому модулю МКС
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Роскосмос рассмотрит предложения по созданию туристического модуля на МКС 

ТАСС 1 час назад
Фото: NASA
Роскосмос в этом году рассмотрит предложения по организации модуля для так называемых космических туристов на Международной космической станции (МКС), сообщил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров в интервью, опубликованном в среду на сайте "Российской газеты".
"Одно из направлений коммерциализации — космический туризм. В связи с сокращением численности российского экипажа он был "заморожен", а сейчас возобновляется. Думаю, в этом году рассмотрим предложения, в том числе и по организации туристического модуля. Здесь есть разные варианты: строительство специального модуля, дооборудование и модификация существующих или планируемых", — сказал Комаров.
По его словам, госкорпорация ведет переговоры с потенциальными космическими туристами.
"Есть желающие, в том числе и россияне. И еще более важно, что очень активны те страны, которые только входят в "космический клуб" и начинают формировать собственные государственные космические программы, что включает и подготовку космонавтов. Их интерес к сотрудничеству с нами понятен, ведь Россия уже девять лет единственная страна, осуществляющая доставку людей на МКС", — отметил гендиректор Роскосмоса.
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