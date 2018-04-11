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YouTube уличили в рекламе порно
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YouTube уличили в рекламе порно 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Пользователи сети обратили внимание на порно-рекламу, которая автоматически включается на популярных видеозаписях на YouTube. Об этом сообщает Motherboard.
По словам очевидцев, реклама контента для взрослых появлялась перед роликами известных блогеров, включая Pewdiepie, Markiplier и Dude Perfect. В объявлениях показывалась полураздетая танцующая женщина, а в левом нижнем углу появилась ссылка с описанием Hot Girls 2018 («Горячие девушки 2018»). Слева от этих слов стоял скриншот из порнографического фильма.
Журналисты отмечают, что пользователи начали жаловаться на подобные ссылки еще в конце 2017 года, однако к апрелю количество негативных комментариев по этому поводу резко возросло.
Рекламная политика Google AdWords запрещает использовать контент для взрослых в объявлениях на платформе YouTube.
«Когда мы видим, что реклама нарушает наши правила, мы немедленно удаляем ее и принимаем соответствующие меры, в том числе блокируя ответственный за это аккаунт», — прокомментировали представители YouTube проблему с порнографией.
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