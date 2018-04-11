YouTube уличили в рекламе порно

So I'm watching @pewdiepie on @YouTube because I'm trash and I click on the next video and I'm greeted with an ad of a dancing chick titled "Hot Girl 2018" and this thumbnail. So you're demonetizing actual content and promoting this then @TeamYouTube? Cool. pic.twitter.com/4CVt2qfGzi— Epifuria (@Epifuria) 10 апреля 2018 г. Пользователи сети обратили внимание на порно-рекламу, которая автоматически включается на популярных видеозаписях на YouTube. Об этом сообщает Motherboard.

По словам очевидцев, реклама контента для взрослых появлялась перед роликами известных блогеров, включая Pewdiepie, Markiplier и Dude Perfect. В объявлениях показывалась полураздетая танцующая женщина, а в левом нижнем углу появилась ссылка с описанием Hot Girls 2018 («Горячие девушки 2018»). Слева от этих слов стоял скриншот из порнографического фильма.

Журналисты отмечают, что пользователи начали жаловаться на подобные ссылки еще в конце 2017 года, однако к апрелю количество негативных комментариев по этому поводу резко возросло.

Рекламная политика Google AdWords запрещает использовать контент для взрослых в объявлениях на платформе YouTube.