Собран реактивный огнемет из подручных вещей

Шотландский изобретатель собрал огромный реактивный огнемет из подручных вещей

Первая партия широко разрекламированных огнеметов от Илона Маска разошлась в рекордные сроки, и многие поклонники игрушек для взрослых сетуют, что им ничего не досталось. Не беда — отчаянный кудесник Джайрас, автор YouTube-канала «Jairus of All», предлагает более дешевый и куда более эффектный вариант. Его детище без ложной скромности называют «пушка огненного урагана».

Машина выглядит огромной, но ее конструкция предельно проста — Джайрас специально выложил на своем сайте список компонентов, половина из которых относится к детским игрушкам и домашней фурнитуре. При работе огнемета пропан из заплечных баллонов подается через трубки в сопло, поджигается и выдувается наружу при помощи двух скоростных вентиляторов.

За счет использования вентиляторов, пламя раздувается очень сильно, поэтому огнемет выдает не струю огня, а именно огненный вихрь толщиной чуть ли не с самого стрелка. И управлять этой махиной можно одной рукой, но вот насчет сжигать зомби — это вряд ли. Так как наружу выбрасывается не огнесмесь, то и дальность поражения у огнемета символическая. Лучше всего он подходит для файр-шоу, при условии, что в представлении действительно нужна такая мощь огня.