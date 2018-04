Илон Маск напугал человечество роботом‑диктатором

Илон Маск боится робота-диктатора

В то время, как глава Facebook Марк Цукерберг возлагает надежды на искусственный интеллект, Илон Маск видит в развитии этой технологии угрозу всему человечеству.

Марк Цукерберг считает, что искусственный интеллект представляет собой наилучшее решение для борьбы с дезинформацией в соцсети. Цукерберг в ходе выступления в юридическом комитете сената Конгресса США сообщил, что благодаря разработанным сотрудниками компании алгоритмам команде Facebook удалось заблокировать 30 тыс. фейковых страниц перед выборами во Франции в прошлом году. Илон Маск придерживается иного мнения. Бизнесмен недавно снялся в документальном фильме Криса Пейна "Доверяете ли вы этому компьютеру?" (Do You Trust This Computer?), где заявил, что человечеству нельзя выпускать цифровой разум из-под контроля.

"Наименее страшное будущее, о котором я могу думать, — это то, в котором мы, по крайней мере, демократизировали искусственный интеллект, потому что если одна компания или небольшая группа людей сумеют развить богоподобный цифровой суперинтеллект, они смогут захватить мир", — говорит Маск.

Бизнесмен верит, что при таком развитии цифровой разум рано или поздно перестанет подчиняться людям. По его словам, самая большая опасность в том, что искусственный интеллект никогда не умрёт. Если он захватит власть, то будет править вечно. "Всех, даже самых злобных и отвратительных диктаторов объединяло одно — они были смертными. Однако для ИИ вообще не будет существовать такого понятия, как смерть. Он сможет существовать вечно. От такого зла людям некуда будет спрятаться", — считает Илон Маск.

Миллиардер считает, что робот-диктатор даже не должен быть злодеем, чтобы представлять угрозу. "Если у искусственного интеллекта есть цель, а человечество просто оказывается на пути, он уничтожит человечество, как нечто само собой разумеющееся, даже не задумываясь об этом — сказал Маск, — Это похоже на то, как мы строим дорогу, и по пути попадается муравейник. Мы ведь не ненавидим муравьев, мы просто строим дорогу. Итак, до свидания, муравейник".

Илон Маск уверен, что цифровая интеллектуальная революция произойдет еще на нашем веку. "Мы стремительно продвигаемся к созданию цифрового суперинтеллекта, который намного превосходит любого человека, я думаю, что это довольно очевидно", — сказал Маск, — У нас есть лет пять".