SPHERE показала разные формы протопланетных дисков

Международная группа ученых с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) наблюдали образование планет около звезд, расположенных в 4,5 млрд световых лет от Земли. Формы протопланетных дисков оказались очень разнообразными. Исследование опубликовано в на портале препринтов ArXiv.org.

С помощью нового инструмента, приемника SPHERE, астрономы рассмотрели восемь протопланетных дисков, простирающихся от их звезд на 80 — 700 астрономических единиц (средних расстояний от Земли до Солнца). Эти звезды относились к классам звезд Хербига (в 2-8 раз тяжелее Солнца и с большой долей инфракрасного излучения) и типу Т Тельца (переменных звезд, большинство из которых входят в двойные системы).

«Мы не только заметили все восемь дисков, но и увидели, насколько они различаются в зависимости от их размера, — прокомментировал соавтор статьи, сотрудник Швейцарской высшей технической школы Саша Кванц. — У большинства из них есть кольца, что характерно для более массивных звезд. Однако ни у одного из них нет спиральной структуры, которая часто встречается у дисков вблизи звезд Хербига».

Исследование стало первым для программы DARTTS-S — наблюдений дисков с помощью SPHERE. Попытки запустить ее начались в 2013 году, но наблюдения несколько раз откладывались. Они стартовали в марте 2016 года и продолжались до весны 2017-го. Их результаты помогут уточнить представления о формировании планет из протопланетных дисков.