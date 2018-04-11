Названы сроки запуска модуля «Наука» к МКС

Запуск модуля «Наука» к МКС запланирован на 2019 год

"Как и планировали, с конца этого года три россиянина будут работать на МКС (в настоящее время российский экипаж МКС состоит из двух человек). Это связано с необходимостью ввода в эксплуатацию нового многофункционального лабораторного модуля "Наука", который запускаем в 2019 году. Модуль будет решать научные задачи и управлять ориентацией станции. Для лабораторных исследований на нем предусмотрено 29 рабочих мест", — сказал Комаров.

Глава представительства Европейского космического агентства России Рене Пишель сообщил ранее в интервью ТАСС , что запуск МЛМ с европейским манипулятором ERA предварительно запланирован на осень 2018 года. Позднее сообщалось, что запуск модуля могут осуществить в конце года.

Комаров также сообщил, что до 2021 года планируется запустить на МКС еще два модуля: универсальный узловой и энергетический.

"Универсальный готов, он полетит вслед за лабораторным. У этого модуля сразу шесть стыковочных узлов. Между прочим, подобного еще не было. Затем отправим энергетический, который сможет давать не менее 18 кВт, полностью покрывая нужды российского сегмента — пока энергию для него поставляет только модуль "Звезда" (до 13,8 кВт), еще 2,5 кВт должен будет вырабатывать МЛМ", — уточнил он.

"Кстати, у энергетического модуля внушительный объем — 92 куб. м. Для сравнения, сейчас весь наш сегмент — чуть больше 203 куб. м, в основном отданных под научное оборудование. Так что в результате жизненное пространство для космонавтов серьезно увеличится. Образно говоря, мы запустим к МКС лабораторию, причал и электростанцию и обеспечим полную автономность и независимость российского сегмента", — отметил Комаров.

Модуль "Наука"

"Науку" начали строить еще в 1995 году, первоначально планировалось отправить модуль на МКС как дублер "Зари". Старт неоднократно откладывался, в декабре 2013 года его отправили в Центр имени Хруничева из-за обнаруженного засора в двигательной системе. Работы над модулем совместно ведут Центр им. Хруничева и РКК "Энергия".

Как сообщил ранее глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев , после обнаружения засора "Науку" пришлось почти полностью пересобрать. Специалисты меняли многие узлы и детали модуля, полностью заменили пневмогидросистему, поставили новые трубопроводы.

Стартовая масса МЛМ превышает 20 т, при этом в нем можно разместить до трех тонн научной аппаратуры. Модуль также должен предоставить порт для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", обеспечивать перекачку топлива из баков "Прогресса" на МКС, а также управлять ориентацией станции по крену с помощью двигателей. Он также должен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда") и каюту для третьего члена экипажа.