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NASA проведет опыты со сперматозоидами человека
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NASA впервые проверит, как сперматозоиды человека ведут себя в космосе 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: NASA
Экипаж Международной космической станции в скором времени приступит к не только довольно интересному, но и весьма важному с точки зрения перспектив космической колонизации эксперименту. Грузовик Dragon частной аэрокосмической компании SpaceX доставил на МКС замороженные запасы половых клеток человека. Задача эксперимента — проверка, как они поведут себя в условиях космоса.
«Прошлые опыты на сперме быков и морских ежей показали, что половые клетки начинают двигаться раньше в невесомости, чем на Земле, но при этом они хуже или почти не сливаются с яйцеклетками. Это все может породить проблемы с зачатием детей в космосе», — цитирует слова представителя NASA портал Space.com.
На сегодняшний момент одна из основных опасностей, стоящих на пути нашего превращения в «межпланетный вид», связана с высоким уровнем космической радиации. Специалисты отмечают, что самую большую угрозу это излучение несет для половых клеток, вынужденных проходить через несколько фаз делений, прежде чем они становятся готовыми для оплодотворения.
Тем не менее более ранние опыты по размножению насекомых, рыб, морских ежей и других животных, которые проводились на борту МКС, показали, что ничто в принципе не препятствует продолжению рода в невесомости, однако на половых клетках приматов такие опыты не проводились. Вдобавок к этому, опыты по оценке жизнеспособности потомства не проводились в принципе из-за технической невозможности разводить сотни мышей или других животных на борту станции в один и тот же момент времени.
Первые опыты на человеческих половых клетках начнутся на борту МКС в ближайшие дни и недели. Экипаж станции разморозит образцы спермы, выведенные недавно на орбиту, и отправит сперматозоиды в «свободное плавание».
Сначала планируется обработать эти клетки двумя наборами сигнальных молекул, имитирующими химическую среду матки. Один из них заставит сперматозоиды самостоятельно двигаться, а второй — запустит цепочку реакций, предшествующих их слиянию с яйцеклеткой. Экипаж станции получит несколько десятков фотографий клеток, а затем заморозит их и отправит назад на Землю для последующего изучения.
Эти эксперименты, как надеются биологи, помогут понять, есть ли различия в поведении человеческих и животных половых клеток при жизни в космосе, и укажут на то, насколько возможно «естественное» зачатие в невесомости.
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