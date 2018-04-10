Цукерберг признал вину в утечке данных Facebook

Цукерберг назвал своей виной утечку данных пользователей Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что чувствует вину за утечку данных миллиона пользователей. Об этом он сказал на слушаниях в сенате США

«Мы не приняли мер для защиты от злоупотреблений. Это была наша ошибка, моя ошибка. Я чувствую вину за это», — сказал он.

По его словам, «потребуется время, чтобы привести в порядок деятельность нашей компании».

Он отметил, что было установлено, что Cambridge Analytica купила личную информацию о пользователях у разработчика приложения.

По словам Цукерберга, это были, в основном, данные, которые пользователи публично размещали на своих страницах.

«Мы проводим полное расследование, проверяем все приложения, которые могли иметь доступ к такой информации», — отметил Цукерберг.

Он добавил, что Facebook гарантирует, что разработчики больше не будут получать такое количество информации о пользователях, как раньше.