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Цукерберг признал вину в утечке данных Facebook
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Цукерберг назвал своей виной утечку данных пользователей Facebook 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что чувствует вину за утечку данных миллиона пользователей. Об этом он сказал на слушаниях в сенате США.
«Мы не приняли мер для защиты от злоупотреблений. Это была наша ошибка, моя ошибка. Я чувствую вину за это», — сказал он.
По его словам, «потребуется время, чтобы привести в порядок деятельность нашей компании».
Он отметил, что было установлено, что Cambridge Analytica купила личную информацию о пользователях у разработчика приложения.
По словам Цукерберга, это были, в основном, данные, которые пользователи публично размещали на своих страницах.
«Мы проводим полное расследование, проверяем все приложения, которые могли иметь доступ к такой информации», — отметил Цукерберг.
Он добавил, что Facebook гарантирует, что разработчики больше не будут получать такое количество информации о пользователях, как раньше.
Ранее Цукерберг извинился перед конгрессом США за утечку персональных данных в Facebook.
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