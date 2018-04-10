Огромный помёт бурого медведя поставил рекорд выживаемости

Сотрудники Национального парка «Земля леопарда» в ходе нескольких проверок фотоловушек дважды, с разницей в несколько месяцев, зафиксировали одну и ту же медведицу и пятеро медвежат рядом с ней. Примерный возраст детенышей на фотографиях таков, что можно предположить, что сейчас им более двух лет. Это первый известный случай, когда столь крупный помёт бурого медведя в полном составе перенес первый и второй годы жизни, когда вероятность гибели медвежат максимальна. Научная статья опубликована в журнале «Nature Conservation Research. Заповедная наука».

Для обнаружения медведей использовались автоматические фотоловушки, расположенные на территории национального парка. Это камеры, делающие снимки в тот момент, когда в поле их зрения движется крупный объект. Их главная цель — леопарды, однако фотоловушки могут фиксировать и появление других животных: кабанов, тигров, медведей, оленей и т. п.

Фотоловушки позволяют получать информацию о состоянии, перемещениях и численности зверей, не вмешиваясь в их жизнь. Таким образом, влияние такого способа наблюдения за дикими животными на их повадки сведено к нулю.

Первые снимки бурой медведицы и пятерых ее детенышей были сделаны автоматической фотоловушкой, расположенной на стволе одного из деревьев в дубовой роще близ притока реки Барабашевка, 24 марта 2017 года. На этих фотографиях медвежата выглядят примерно как годовалые. Бурые медведи производят на свет потомство в январе или феврале, и если бы эти детеныши родились в 2017 году, они бы выглядели гораздо мельче и моложе. Вторая серия фотографий была получена 6 декабря 2017 года с помощью фотоловушки, находящейся в смешанном лесу в 22 километрах от первой. На них запечатлены пятеро медвежат и их мать. Вероятность того, что эта фотоловушка «поймала» другую группу животных, крайне мала. Таким образом, на момент декабрьской автоматической съемки детенышам было уже почти два года.

Пять медвежат — очень крупный помет. Известны случаи рождения пяти и даже шести детенышей сразу, но еще не было зарегистрировано такого, чтобы до года дожили все медвежата из такого «выводка». Группы по три-четыре годовалых медвежонка встречаются редко. Среднее число детенышей в помёте, переживших первый год, составляет 1,5−1,8 (на Камчатке). Таким образом, дальневосточные ученые нашли не просто необычно большой выводок бурых медвежат, но и наиболее крупный, в котором все достигли возраста двух лет.

Первый год жизни для большинства видов млекопитающих — время, когда вероятность их гибели максимальна. Фактически, количество взрослых особей отдельно взятого вида во многом определяется числом детенышей от года и старше. Поэтому чтобы сохранить редкий вид и увеличить его численность, особенно важно знать, какой процент животных остается в живых после первого года жизни, какова максимальная доля выживших в помёте. Проведенное исследование показывает, что даже при рекордно большом числе детенышей возможна ситуация, когда все они избегают гибели в самый тяжелый год. Это косвенное свидетельство того, что в «Земле леопарда» сложились весьма благоприятные условия для проживания бурых медведей.