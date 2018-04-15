Роскосмос оценит эффективность космической отрасли

Роскосмос оценит эффективность предприятий космической отрасли

Госкорпорация "Роскосмос" введет оценку руководства и предприятий космической отрасти по ключевому показателю эффективности (КПЭ, Key Performance Indicators), об этом говорится в методических указаниях, разосланных предприятиям отрасли.

Госкорпорация была создана в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России . В ее состав входит 75 предприятий.

"Основной целью применения КПЭ в корпорации и ее организациях является достижение целей и контрольных событий, определенных государственной политикой в сфере космической деятельности, и повышения эффективности деятельности корпорации и организаций корпорации", — говорится в документе, копия которого имеется у РИА Новости.

Информацию о применении KPI в работе предприятий РИА Новости подтвердили два источника на предприятиях ракетно-космической отрасли.

Система оценки вводится как для руководителей разных уровней, так и для компаний и их дочерних структур. Постановка целевого показателя основывается на изучении ретроспективы выполнения планов подразделений и предприятий за предыдущие три года или сравнения со смежными отраслями.

Указаниями Роскосмоса установлено, что показатель KPI не может быть ниже 70%, а в случае, если это произошло, в госкорпорацию направляется обоснование причин, повлекших такие отклонения. Отчеты о достижениях предприятия и подчиненных гендиректор компании должен будет направлять в Роскосмос ежеквартально.

Сами показатели эффективности ввозятся в разных сферах деятельности. Они должны будут оценивать финансово-экономические показатели предприятия, производительность труда, этапы реализации проектов.