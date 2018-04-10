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Кабмин поддержал замену «Ангары» для запусков с Байконура
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Кабмин поддержал замену ракеты «Ангара» на «Союз-5» для запусков с Байконура 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано на портале правовой информации.
«Поручить государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос провести с участием МИД России переговоры с казахстанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства РФ указанный протокол», — говорится в распоряжении.
Отмечается, что замена согласована с Роскосмосом и Министерством иностранных дел России. Она состоится в рамках проекта космического ракетного комплекса «Байтерек».
Соглашение о данном проекте было заключено между Россией и Казахстаном в 2004 году. Предполагалось заменить ракеты-носители «Протон», использующие токсичное топливо, «чистыми» ракетами «Ангара».
Однако из-за многократных срывов сроков реализации российского проекта «Ангара» и удорожания системы более чем в 9 раз, было решено перейти с «Протонов» на «Зениты» украинского производства.
В связи с воссоединением Крыма с Россией и началом войны на востоке Украины Киев запретил поставлять в РФ ракеты-носители. В мае 2017 года было принято решение отказаться от использования «Ангары» в проекте «Байтерек» и заменить её на «Союз-5». В июне 2017 года российско-казахстанская комиссия согласовала эти решения.
Ракета-носитель «Протон» использует для полёта высокотоксичный гептил в качестве топлива и тетраоксид диазота в виде окислителя. На «Ангаре» планировалось применить двигатели, использующие керосин и кислород. На разрабатываемой ракете «Союз-5» будут установлены кислородно-керосиновые двигатели.
Первый пуск ракеты в соответствии с опубликованным документом должен состояться в 2022 году. Казахстан будет финансировать инфраструктуру, оставшуюся после использования РН «Зенит», а Россия обеспечит создание ракеты «Союз-5» и модернизирует технические комплексы для космических аппаратов и создаст систему предстартовой подготовки.
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