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Синхротрон на Дальнем Востоке построят за пять лет
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Глава РАН: синхротрон на Дальнем Востоке может быть построен за пять лет 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Строительство синхротрона на Дальнем Востоке займет пять лет при условии наличия финансирования, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе посещения научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" поддержал идею строительства синхротрона на острове Русский во Владивостоке. Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до изучения новых фармацевтических препаратов и терапии раковых клеток.
"Думаю, что около пяти лет [займет строительство синхротрона на Дальнем Востоке], это если по технологическому процессу, и если будут средства", — сказал он в среду журналистам.
По его словам, синхротрон — это не только интереснейшая научная установка, но и центр притяжения для высокотехнологичной промышленности.
"Особенно это видно, скажем, в современной фармакологии. Без синхротрона не мыслимо ни одно новое лекарство. Потому что, когда делаются лекарства, нужно понять химическое устройство больших атомов в молекулах", — пояснил глава РАН.
Он отметил, что если говорить о нанотехнологиях, то все современные материалы исследуются, прежде всего, с помощью синхротронного излучения.
"Если сейчас посмотреть, что происходит в мире, то это крупный синхротрон, который обложен огромным количеством рабочих станций, которые получают лучики излучения синхротрона и используют для диагностики. Тут и наука, и современная промышленность в одном месте", — добавил Сергеев.
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