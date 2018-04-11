Синхротрон на Дальнем Востоке построят за пять лет

Глава РАН: синхротрон на Дальнем Востоке может быть построен за пять лет

Накануне президент России Владимир Путин в ходе посещения научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" поддержал идею строительства синхротрона на острове Русский во Владивостоке . Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до изучения новых фармацевтических препаратов и терапии раковых клеток.

"Думаю, что около пяти лет [займет строительство синхротрона на Дальнем Востоке], это если по технологическому процессу, и если будут средства", — сказал он в среду журналистам.

По его словам, синхротрон — это не только интереснейшая научная установка, но и центр притяжения для высокотехнологичной промышленности.

"Особенно это видно, скажем, в современной фармакологии. Без синхротрона не мыслимо ни одно новое лекарство. Потому что, когда делаются лекарства, нужно понять химическое устройство больших атомов в молекулах", — пояснил глава РАН.

Он отметил, что если говорить о нанотехнологиях, то все современные материалы исследуются, прежде всего, с помощью синхротронного излучения.