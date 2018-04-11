Синхротрон на Дальнем Востоке построят за пять лет

Строительство синхротрона на Дальнем Востоке займет пять лет при условии наличия финансирования, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе посещения научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" поддержал идею строительства синхротрона на острове Русский во Владивостоке. Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до изучения новых фармацевтических препаратов и терапии раковых клеток.
"Думаю, что около пяти лет [займет строительство синхротрона на Дальнем Востоке], это если по технологическому процессу, и если будут средства", — сказал он в среду журналистам.
По его словам, синхротрон — это не только интереснейшая научная установка, но и центр притяжения для высокотехнологичной промышленности.
"Особенно это видно, скажем, в современной фармакологии. Без синхротрона не мыслимо ни одно новое лекарство. Потому что, когда делаются лекарства, нужно понять химическое устройство больших атомов в молекулах", — пояснил глава РАН.
Он отметил, что если говорить о нанотехнологиях, то все современные материалы исследуются, прежде всего, с помощью синхротронного излучения.
"Если сейчас посмотреть, что происходит в мире, то это крупный синхротрон, который обложен огромным количеством рабочих станций, которые получают лучики излучения синхротрона и используют для диагностики. Тут и наука, и современная промышленность в одном месте", — добавил Сергеев.