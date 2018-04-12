МКС поздравила россиян с Днем космонавтики

12 апреля отмечается День космонавтики. Это важнейшая дата победы человечества над земным притяжением.

«Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны! Поздравляем вас с Днем космонавтики! Для нас особенная честь отмечать этот день в космосе — на борту Международной космической станции», — сообщил Артемьев.

Он также подчеркнул, что в этом году МКС исполняется 20 лет.

«Со дня запуска первого модуля станция превратилась в самый масштабный международный проект современности. Сотни космонавтов, астронавтов и космических путешественников смогли посетить этот космический дом и реализовать тысячи научных программ, и подарить миру новые знания и технологии. День космонавтики — это наш общий праздник», — рассказал Артемьев.

«Для космонавтов всех поколений вы были, есть и всегда будете примером настоящего героизма и любви к профессии. Поздравляем всех инженеров, конструкторов, рабочих, техников, ученых, медиков, биологов, сотрудников Центров управления полетами. Поздравляем всех россиян!», — говорится в сообщении.

Шкаплеров добавил, что именно Россия запустила первый искусственный спутник Земли, а Юрий Гагарин первым из землян полетел в космос.

«Мы — граждане страны, которая открыла космос для всего человечества. Сегодня отечественные ракетоносители и космические корабли доставляют нас и наших коллег из других стран сюда — на Международную космическую станцию для работы в этой грандиозной лаборатории. Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты и мы полетим дальше — мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс. Мы совершим еще много великих открытий — открытий, которые будут помогать всем, кто живет на Земле и делать жизнь комфортной и безопасной. Друзья, с праздником! Отличного настроения и новых космических высот», — сообщил Шкаплеров.

Человечество открыло дверь в космос 12 апреля 1961 года, когда на первом в мире космодроме Байконур прозвучала команда «ключ на старт», на пусковой установке отошли мачты, начался обратный отсчет, и после этого рев двигателей раскатился по казахской степи, заполняя собой все вокруг. Из динамика раздалось легендарное «Поехали!» Юрия Гагарина.