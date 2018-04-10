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Космонавты ответят на вопросы пользователей «ВКонтакте»
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Космонавты с борта МКС ответят на вопросы пользователей «ВКонтакте» 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев в День космонавтики 12 апреля ответят на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте" в эфире #VKLive. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
"Задать вопрос космонавтам сможет любой пользователь "ВКонтакте" — для этого нужно поделиться публикацией с будущей трансляцией, добавить вопрос и хэштег #ВопросВКосмос. Лучшие из них будут озвучены в прямом эфире", — говорится в сообщении пресс-службы.
Прямая трансляция пройдет с Международной космической станции (МКС) в сообществе Роскосмоса. Начало назначено на 14:30 мск.
Видеоплеер будет доступен для публикации на любом внешнем сайте.
В настоящее время россияне находятся на МКС с американцами Эндрю Фойстелом, Ричардом Арнольдом и Скоттом Тинглом, а также японцем Норисигэ Канаи.
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