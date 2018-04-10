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Женщин не взяли в российский отряд космонавтов
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Женщины не прошли отбор в российский отряд космонавтов 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Ни одна женщина не прошла отбор в российский отряд космонавтов, рассказал в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Отбор в отряд космонавтов начался 14 марта 2017 года. К подаче документов допускались все желающие, но приоритет отдается летчикам и специалистам с техническим образованием. Всего в российский отряд космонавтов, который насчитывает 26 человек, планируется отобрать 6-8 кандидатов в космонавты.
"Всего к нам поступило 420 заявок. Из них 87 от женщин, 333 — от мужчин. Работающих в космической отрасли из них 80 человек, военнослужащих — 51. На сегодняшний момент ни одна женщина отбор не прошла, среди кандидатов, которые будут допущены к дальнейшим этапам отбора, женщин тоже нет", — рассказал он.
На сегодняшний день, пояснил Власов, полностью все стадии отбора прошли три человека, еще четыре кандидата ждут проведения главной медицинской комиссии, 11 кандидатов проходят очную фазу отбора, документы еще 14 кандидатов находятся в фазе рассмотрения для допуска на очный этап отбора.
"Мы планируем полностью завершить отбор к середине года. Сам прием документов от желающих завершен еще в декабре", — рассказал начальник ЦПК.
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