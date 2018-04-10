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NASA: 140 лет на Земле повышается температура
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NASA: 140 лет на Земле повышается температура 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: РИА Новости
Одному человеку, живущему среди 7,6 миллиардов людей на небольшой планете в одной из Солнечных систем, в одной из миллиардов галактик во Вселенной, конечно, может быть трудно понять уровень изменения климата, происходящий на Землю прямо сейчас.
Но неопровержимым фактом является то, что наша планета переживает глобальное потепление в масштабах, которые мы, современные люди, не испытывали ранее, — и вы можете увидеть это своими глазами в видеоролике, опубликованном NASA.
Всего за 36 секунд это видео охватывает историю изменения глобальных температур поверхности Земли, с момента начала записей в 1880 году — вплоть до 2017 года.
NASA собирает данные о температуре поверхности планеты из обширной сети из 6300 метеорологических станций, кораблей, буев и антарктических исследовательских станций. И все они демонстрируют почти ту же тенденцию.
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