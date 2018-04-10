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Взлет НЛО из Зоны 51 попал на видео
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Американец снял на видео взлет НЛО из Зоны 51 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Автор съемки предположил, что американские военные на секретной авиабазе осваивают неизвестные технологии.
На кадрах, опубликованных на сайте британской газеты Daily Star, видно, что с поверхности земли поднимается плавно поднимается объект, излучающий яркий свет голубого цвета. набрав высоту, объект начинает плавное движение вправо, а затем мгновенно пропадает.
При замедленном воспроизведении видно, что перед тем, как окончательно исчезнуть, неопознанный объект резко оказывается в левой стороне кадра.
В комментариях разгорелся спор на тему того, что американские военные отрабатывают в Зоне 51 некие сверхсекретные технологии, которые могли получить от инопланетных цивилизаций. Правда, нашлись и те, кто предположил, что на кадрах не летающая тарелка пришельцев, а всего лишь обычный вертолет.
«Он определенно двигался с безумной скоростью!», — отметил один из комментаторов.
«Эта штука наподобие машины из фильма «Назад в будущее», — заметил другой пользователь.
Зона 51 — закрытая военная база в штате Невада. По слухам, на этом объекте проводятся различные таинственные эксперименты. Секретная Зона 51 связана с многочисленными теориями заговора. В массовой американской культуре эта база также связана с изучением НЛО.
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