Apple полностью перешла на возобновляемую энергию

Все структуры Apple полностью перешли на возобновляемую энергию. Как сообщили представители компании, в 2018 году показатель использования «зеленой» энергии Apple достиг 100%.

Это значит, что все подразделения компании — от нового кампуса Apple Park и дата-центров до розничных магазинов Apple Store во всем мире (в 43 странах) полностью используют для своей работы возобновляемую энергию. Конечно, в это число не входят партнеры корпорации, в том числе заводы, которые осуществляют сборку iPhone в Китае

Чтобы перейти на «зеленую» энергию, Apple понадобилось 8 лет. Еще в 2010 году данный показатель не превышал 16%. Не может не радовать, что в Купертино так заботятся об окружающей среде, но компании еще есть куда стремиться. Сейчас у Apple есть 25 проектов возобновляемой энергии, которые вместе генерируют 626 МВт мощности.

Компания получает энергию от возобновляемых источников — ветра и солнца. Исключением не стал и новый кампус Apple: почти вся его крыша покрыта солнечными панелями, чтобы офис мог функционировать без привычных источников энергии.