Откуда мы знаем возраст Вселенной

Несмотря на зияющие пробелы в знаниях, современная астрономия знает о Вселенной несравнимо больше, чем сто или двести лет назад. Например, может назвать ее возраст.

Если вы интересуетесь астрономией, то наверняка хотя бы раз в жизни задумывались о том, когда возникла Вселенная. Это может показаться странным, но на такой вопрос наука как раз дает вполне определенный ответ. Данные указывают, что возраст Вселенной примерно равен 13,8 миллиарда лет.

Сам тезис о ее возрасте основан на принимаемой большинством ученых версии о так называемом Большом взрыве — начале расширения Вселенной, перед которым она пребывала в сингулярном состоянии.

Но одной лишь модели расширения недостаточно. Чтобы установить, когда именно родилась Вселенная, ученые детально проанализировали тысячи звезд, включая самые далекие из известных. А еще влияние таких странных и загадочных аспектов, как темная материя и темная энергия.