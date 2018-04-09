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Откуда мы знаем возраст Вселенной
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Откуда мы знаем возраст Вселенной 

Naked-Science.ru 1 час назад
Несмотря на зияющие пробелы в знаниях, современная астрономия знает о Вселенной несравнимо больше, чем сто или двести лет назад. Например, может назвать ее возраст.
Если вы интересуетесь астрономией, то наверняка хотя бы раз в жизни задумывались о том, когда возникла Вселенная. Это может показаться странным, но на такой вопрос наука как раз дает вполне определенный ответ. Данные указывают, что возраст Вселенной примерно равен 13,8 миллиарда лет.
Сам тезис о ее возрасте основан на принимаемой большинством ученых версии о так называемом Большом взрыве — начале расширения Вселенной, перед которым она пребывала в сингулярном состоянии.
Но одной лишь модели расширения недостаточно. Чтобы установить, когда именно родилась Вселенная, ученые детально проанализировали тысячи звезд, включая самые далекие из известных. А еще влияние таких странных и загадочных аспектов, как темная материя и темная энергия.
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