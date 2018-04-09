В петиции на change.org Дурова призывают пойти на компромисс с властями

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На портале change.org в минувшую пятнцу появилась петиция, призывающая Павла Дурова пойти компромисс с российскими властями. Ее авторы петиции сетуют, что категоричная позиция владельца Telegram приведет к блокировке сервиса. «Наша страна не раз становилась жертвой террористических атак, поэтому требования тут могут показаться более жесткими, чем в других странах», — утверждают активисты. В конце прошлой недели экс-сотрудник Telegram Антон Розенберг в интервью RT заявил, что у создателей мессенджера имеются ключи для дешифровки сообщений пользователей, хотя это и не распространяется на секретные чаты. Раннее ФСБ обратилась с просьбой к администрации Telegram о предоставлении информации, которая необходима для декодирования сообщений лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Роскомнадзор 6 апреля передал дело в суд для вынесения окончательного решения.