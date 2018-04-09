Дурова призывают пойти на компромисс с властями

На портале change.org в минувшую пятнцу появилась петиция, призывающая Павла Дурова пойти компромисс с российскими властями.
Ее авторы петиции сетуют, что категоричная позиция владельца Telegram приведет к блокировке сервиса.
«Наша страна не раз становилась жертвой террористических атак, поэтому требования тут могут показаться более жесткими, чем в других странах», — утверждают активисты.
В конце прошлой недели экс-сотрудник Telegram Антон Розенберг в интервью RT заявил, что у создателей мессенджера имеются ключи для дешифровки сообщений пользователей, хотя это и не распространяется на секретные чаты.
Раннее ФСБ обратилась с просьбой к администрации Telegram о предоставлении информации, которая необходима для декодирования сообщений лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.
Роскомнадзор 6 апреля передал дело в суд для вынесения окончательного решения.