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Дурова призывают пойти на компромисс с властями
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В петиции на change.org Дурова призывают пойти на компромисс с властями 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch
На портале change.org в минувшую пятнцу появилась петиция, призывающая Павла Дурова пойти компромисс с российскими властями.
Ее авторы петиции сетуют, что категоричная позиция владельца Telegram приведет к блокировке сервиса.
«Наша страна не раз становилась жертвой террористических атак, поэтому требования тут могут показаться более жесткими, чем в других странах», — утверждают активисты.
В конце прошлой недели экс-сотрудник Telegram Антон Розенберг в интервью RT заявил, что у создателей мессенджера имеются ключи для дешифровки сообщений пользователей, хотя это и не распространяется на секретные чаты.
Раннее ФСБ обратилась с просьбой к администрации Telegram о предоставлении информации, которая необходима для декодирования сообщений лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.
Роскомнадзор 6 апреля передал дело в суд для вынесения окончательного решения.
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