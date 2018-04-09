Facebook объяснил блокировку аккаунте Кадырова

Facebook объяснил причину блокировки аккаунтов Кадырова

Кампания Facebook ответила на один из двух вопросов из повторного запрос Роскомнадзора по поводу заблокированных аккаунтов Рамзана Кадырова . Об этом в понедельник сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров

— У нас пришел официальный ответ, что, поскольку господин Кадыров находится в санкционном списке, это связано с этим. Но на второй наш вопрос, почему это касается избирательно, только Рамзан Ахматовича, мы ответа не получили, — отметил Жаров.

Напомним, страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы 23 декабря 2017 года. Тогда Роскомнадзор направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки, но ответа не последовало.