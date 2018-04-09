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Facebook объяснил блокировку аккаунте Кадырова
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Facebook объяснил причину блокировки аккаунтов Кадырова 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Кампания Facebook ответила на один из двух вопросов из повторного запрос Роскомнадзора по поводу заблокированных аккаунтов Рамзана Кадырова. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.
— У нас пришел официальный ответ, что, поскольку господин Кадыров находится в санкционном списке, это связано с этим. Но на второй наш вопрос, почему это касается избирательно, только Рамзан Ахматовича, мы ответа не получили, — отметил Жаров.
Напомним, страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы 23 декабря 2017 года. Тогда Роскомнадзор направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки, но ответа не последовало.
Сам глава Чечни тогда назвал Facebook "инструментом в руках властей США". Он также считает, что Госдепу не нравятся его честные высказывания о действиях США в исламских странах, что и стало причиной блокировки.
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