Россия выступила против пересмотра границ космоса

Россия выступает против пересмотра исторически сложившихся границ между атмосферой и космосом, а также создания некой промежуточной зоны между ними, поскольку это может привести к использованию этого пространства для размещения в ней оружия.

Об этом говорится во внесенном Россией на рассмотрение Комитета по использованию космического пространства в мирных целях рабочем документе, который опубликован на сайте управления ООН по вопросам космического пространства.

"Реальная проблема в том, что продвигаемая ВМО (Всемирной метеорологической организацией) концепция установления границы космического пространства, будь она принята, создаст довольно рискованный прецедент. Как результат, начнут реально задействоваться политические факторы, которые в итоге приведут к тому, что единая тема делимитации воздушного и космического пространств будет раздроблена и рассредоточена по различным специализированным учреждениям ООН", — говорится в документе.

Согласно позиции России, создание новых промежуточных зон между атмосферой и космосом, а также разделение ответственности по установлению правил их использования за новыми структурами ООН, приведет в конечном итоге к потере контроля в области демилитаризации космического пространства.

"Такие инициативы, как представляется, "работают" на идею выделения между воздушным и космическим пространствами дополнительной "страты" (зоны) под потребности суборбитальных полетов, на которую не распространялось бы действие норм космического права, включающих принципиально важный запрет на выведение на орбиту вокруг Земли любых объектов с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения", — говорится в документе.

Идиллическому восприятию суборбитальных туристических полетов рано или поздно придет конец, утверждается в российской позиции. В документе не исключается, что суборбитальная техника может начать использовать для доставки оружия.

"Совершенно очевидно, что возможность проецирования силы с использованием таких транспортных средств — не только из области гипотез", — говорится в документе.

Сейчас неофициальная граница между атмосферой и космосом проходит по "линии Кармана", то есть по 100-километровой отметке. Плотность воздуха на этой высоте столь мала, что летательный аппарат должен двигаться с первой космической скоростью (примерно 7,9 км/с), чтобы не упасть на Землю, а авиационные крылья и стабилизаторы при такой плотности воздуха бесполезны.

Некоторые страны считают границей высоту в 80 километров над поверхностью Земли. ВМО предлагает установить границу с космосом по верхней границе мезосферы, то есть на высотах 80–90 километров.