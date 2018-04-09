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Россия выступила против пересмотра границ космоса
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Россия выступила против пересмотра границ космоса 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: NASA
Россия выступает против пересмотра исторически сложившихся границ между атмосферой и космосом, а также создания некой промежуточной зоны между ними, поскольку это может привести к использованию этого пространства для размещения в ней оружия.
Об этом говорится во внесенном Россией на рассмотрение Комитета по использованию космического пространства в мирных целях рабочем документе, который опубликован на сайте управления ООН по вопросам космического пространства.
"Реальная проблема в том, что продвигаемая ВМО (Всемирной метеорологической организацией) концепция установления границы космического пространства, будь она принята, создаст довольно рискованный прецедент. Как результат, начнут реально задействоваться политические факторы, которые в итоге приведут к тому, что единая тема делимитации воздушного и космического пространств будет раздроблена и рассредоточена по различным специализированным учреждениям ООН", — говорится в документе.
Согласно позиции России, создание новых промежуточных зон между атмосферой и космосом, а также разделение ответственности по установлению правил их использования за новыми структурами ООН, приведет в конечном итоге к потере контроля в области демилитаризации космического пространства.
"Такие инициативы, как представляется, "работают" на идею выделения между воздушным и космическим пространствами дополнительной "страты" (зоны) под потребности суборбитальных полетов, на которую не распространялось бы действие норм космического права, включающих принципиально важный запрет на выведение на орбиту вокруг Земли любых объектов с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения", — говорится в документе.
Идиллическому восприятию суборбитальных туристических полетов рано или поздно придет конец, утверждается в российской позиции. В документе не исключается, что суборбитальная техника может начать использовать для доставки оружия.
"Совершенно очевидно, что возможность проецирования силы с использованием таких транспортных средств — не только из области гипотез", — говорится в документе.
Сейчас неофициальная граница между атмосферой и космосом проходит по "линии Кармана", то есть по 100-километровой отметке. Плотность воздуха на этой высоте столь мала, что летательный аппарат должен двигаться с первой космической скоростью (примерно 7,9 км/с), чтобы не упасть на Землю, а авиационные крылья и стабилизаторы при такой плотности воздуха бесполезны.
Некоторые страны считают границей высоту в 80 километров над поверхностью Земли. ВМО предлагает установить границу с космосом по верхней границе мезосферы, то есть на высотах 80–90 километров.
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