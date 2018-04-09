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Жаров обвинил команду Telegram в лукавстве
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Жаров заявил, что Telegram лукавит 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что представители Telegram лукавят, говоря о технической невозможности предоставить ФСБ РФ ключи шифрования.
"Юристы говорят о том, что это невозможно. На самом деле в этом есть определенная доля лукавства, потому что, что касается нешифрованных чатов, специалисты, в том числе и в публичной плоскости, говорили, что предоставление ключей возможно. Это требует технической экспертизы, это длительный процесс", — сказал Жаров журналистам.
"В секретных чатах передать ключи невозможно, в открытых чатах это возможно", — добавил глава надзорного ведомства.
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