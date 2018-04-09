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Маск показал фото межпланетного корабля
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Илон Маск показал фото межпланетного корабля 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Instagram
Глава SpaceX Илон Маск опубликовал фото корпуса космического корабля BFR, предназначенного для полетов к другим планетам. Для масштаба рядом с гигантским цилиндром поставили электромобиль Tesla Model 3.
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— Машина выглядит как игрушка, — удивляются комментаторы. А технари интересуются внутренней архитектурой конструкции: каким образом обеспечивается его внутренняя жесткость, противодействие изгибу и скручиванию и другие подробности из области сопромата.
BFR, Big Falcon Rocket — проект ракеты-носителя и космического корабля нового поколения, разрабатываемый SpaceX для полетов к Луне и Марсу. Согласно планам Маска, в 2020-х годах BFR заменит нынешнее семейство ракет Falcon. Новая ракета намного больше существующих, ее диаметр 9 метров. BFR состоит из двух полностью многоразовых ступеней и трех вариантов полезной нагрузки: межпланетного космического корабля, космического танкера и грузовика для вывода на орбиту спутников и полетов к МКС.
Предполагается, что стартовав с Земли, BFR не обязательно вернется туда. SpaceX предлагает устроить на орбите "ракетное депо", где ступени будут заправляться, проверяться и комбинироваться в зависимости от предстоящей задачи. Однако и первую, и вторую ступени BFR оснастят возможностью управляемой посадки на Землю даже при отказе части двигателей. Ожидаемая надежность посадки на уровне современных авиалайнеров. Также компоненты BFR получат возможность автоматической стыковки.
Космический корабль BFR будет содержать 825 кубометров герметичного объема с размещением до 40 кабин для экипажа, зон общего пользования, складов, кухни, а также убежища на случай солнечных вспышек. Один из первых полетов корабля будет на Марс — Илон Маск планирует отправить туда пилотируемую миссию в первой половине 2020 годов.
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