Найден отвечающий за формирование сложного колоса ген

«Эта работа — пример того, что мы можем сделать с пшеницей сейчас, с теми ресурсами, которые у нас есть. Мы перешли из полей в лаборатории и вернулись обратно. Этот ген вносит значительный вклад в те черты, которые важны для сельского хозяйства», — прокомментировал соавтор статьи, генетик из Центра Джона Иннеса Скотт Боден.

Используя секвенирование генома и различные техники селекции растений, авторы работы определили, какой ген регулирует размер и форму вторичных колосков, которые могут повысить урожайность злаков. Они обнаружили ген Teosinte Branched1 (TB1), который регулирует форму соцветия. Он оказался связан с известным уже геном Green Revolution (ген «зеленой революции», Rht-1), который контролирует высоту растения. Возможно, некоторые «функции» Rht-1 на самом деле относятся к TB1