Ещё
Найден отвечающий за формирование сложного колоса ген
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найден отвечающий за формирование сложного колоса пшеницы ген 

Индикатор 3 часа назад
Фото: Индикатор
Ученые из Великобритании и Австралии выделили ген, контролирующий образование вторичного колоска у злаков. Исследование поможет улучшить важнейшие сельскохозяйственные культуры: пшеницу, ячмень и рис. Результаты работы опубликованы в журнале The Plant Cell.
Используя секвенирование генома и различные техники селекции растений, авторы работы определили, какой ген регулирует размер и форму вторичных колосков, которые могут повысить урожайность злаков. Они обнаружили ген Teosinte Branched1 (TB1), который регулирует форму соцветия. Он оказался связан с известным уже геном Green Revolution (ген «зеленой революции», Rht-1), который контролирует высоту растения. Возможно, некоторые «функции» Rht-1 на самом деле относятся к TB1 
«Эта работа — пример того, что мы можем сделать с пшеницей сейчас, с теми ресурсами, которые у нас есть. Мы перешли из полей в лаборатории и вернулись обратно. Этот ген вносит значительный вклад в те черты, которые важны для сельского хозяйства», — прокомментировал соавтор статьи, генетик из Центра Джона Иннеса Скотт Боден.
По словам ученых, исследованные ими генетические механизмы важны для селекции многих зерновых культур, например, пшеницы и риса.
Индикатор: последние новости
Приключения делают цыплят оптимистами Объяснена необычная упругость графена Золото изменило свечение квантовых точек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России876
Акции Сбербанка рухнули169
Путин наградил американского генерала96
Курс доллара преодолел новый рубеж287
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй88
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение