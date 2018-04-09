Слонов Танзании пометят спутниковыми ошейниками

Правительство Танзании (Восточная Африка) при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) развернула крупнейшую кампанию по защите популяции диких слонов от вымирания. С марта по ноябрь 2018 года рейнджеры заповедника Селус, где за последние 40 лет численность слонов сократилась на 90%, пометят спутниковыми ошейниками 60 слонов и будут отслеживать их перемещение. Это позволит защитить животных от истребления, пишет издание Phys.org.

Данные с ошейников позволят отследить перемещение слонов, предотвратить возможные столкновения с браконьерами, а также принять меры в случае приближения стада к населенными пунктами, чтобы исключить встречу животных с людьми. Доступ к защищенным данным с ошейников получают на мобильные устройства все сотрудники заповедника и исследователи из групп защитников животных.

Чтобы осуществить процедуру, слона вводят в сон с помощью иммобилизационного дротика (с обездвиживающим веществом). На спящее животное надевают ошейник и собирают данные о его здоровье. После этого слону вкалывают антидот, он приходит в себя и возвращается к стаду. Процедура занимает примерно полчаса.

"В таком месте, как Селус, где не прекращается браконьерство, полная информация о местонахождении слонов имеет решающее значение для прогнозирования рисков.

Ошейники означают первый шаг в полному прекращению браконьерства. Делая его, мы позволяем группам по защите дикой природе предвосхищать браконьерские атаки", — считает заместитель координатора по программам защиты слонов и земли Рувумы WWF Танзании Асукиле Каджуни.

WWF также работает с местными сообществами, где специально обученные агенты помогают выявлять и раскрывать преступления против дикой природы. Организация предпринимает превентивные меры: поиск браконьерских ловушек и их лагерей. Также фонд работает с местной властью над разработкой законодательной базы для наказания браконьеров.