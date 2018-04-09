Роскомнадзор исключил досудебную блокировку Telegram

Роскомнадзор исключил возможность досудебной блокировки Telegram

«Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск… и будем ждать решения суда. Пока на этом всё… определённая последовательность действий, мы действуем последовательно. Если вы посмотрите закон, там не наше решение, мы исполняем решение другого органа», — цитирует ТАСС Жарова.

6 апреля Роскомнадзор направил в суд заявление с требованием ограничить доступа к Telegram на территории России.