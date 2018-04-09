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Роскомнадзор исключил досудебную блокировку Telegram
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Роскомнадзор исключил возможность досудебной блокировки Telegram 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Роскомнадзор не будет блокировать мессенджер Telegram на территории России до решения суда. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
«Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск… и будем ждать решения суда. Пока на этом всё… определённая последовательность действий, мы действуем последовательно. Если вы посмотрите закон, там не наше решение, мы исполняем решение другого органа», — цитирует ТАСС Жарова.
6 апреля Роскомнадзор направил в суд заявление с требованием ограничить доступа к Telegram на территории России.
В Минкомсвязи прокомментировали решение ведомства подать в суд.
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