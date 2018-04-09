Ещё
У бактерий обнаружили новую форму «памяти»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У бактерий обнаружили новую форму «памяти» 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Группа профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джерарда Вонга (Gerard Wong) изучила одних из самых опасных микробов, с которыми приходится сталкиваться сегодня врачам, — синегнойные палочки Pseudomonas aeruginosa. Эти бактерии высокорезистентны к антибиотикам и образуют биопленки, накрепко покрывающие почти любые поверхности и устойчивые к самым разным внешним воздействиям. Их отличает высокая степень «социализации»: обмен химическими сигналами позволяет клеткам в колонии координировать свое поведение друг с другом. Такие способности делают синегнойные палочки — обычных обитателей почвы — опасной «больничной» инфекцией.
Ученые исследовали первые стадии образования материнской клеткой биопленки — колонии из своих потомков, обнаружив у бактерий крайне неожиданную способность «запоминать». Этот процесс начинается с «распознавания» клеткой субстрата, на котором она закрепляется: оказалось, «память» об этом субстрате передается ее дочерним клеткам. Об этом Вонг с соавторами пишут в статье, опубликованной в журнале PNAS.
На самых ранних этапах формирования биопленки — до 20 часов культивирования — на поверхности наблюдаются в основном клетки, плохо к ней прикрепляющиеся. По словам ученых, обычно около 95 процентов удерживаются не дольше 30 секунд (поколение у синегнойной палочки живет около часа, после чего делится). Однако после того как биологи отобрали такие клетки и пересадили их на аналогичную стерильную поверхность, они находили способ закрепиться намного быстрее и тут же приступали к размножению — так, будто сохранили «память» о прошлом опыте, использовали ее и передали потомкам.
У этих «обученных» бактерий ученые отметили скоординированные колебания между количеством сигнальных молекул цАМФ в клетках и активностью подвижных белковых ворсинок (пилей) на их поверхности. Более того, они проявлялись у последующих поколений — как своего рода форма «памяти». «Бактерии чувствуют и помнят посредством этих ритмических паттернов, — говорит профессор Вонг, — она играет ключевую роль в снижении их подвижности и в конечном итоге — в необратимом закреплении на субстрате и образовании биопленки».
Naked-Science.ru: последние новости
В Антарктике впервые вырастили свежие овощи В России предложили запускать грузы с Марса с помощью «банджи-джампинга» Virgin Galactic испытала пилотируемый космоплан с включением двигателей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул335
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»173
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй100
Санкции обрушили российский рынок96
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия202
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
04:59
В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко
Политика
01:23
В ВШЭ извинились за удаленное видео встречи с Песковым
Политика Образование
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение