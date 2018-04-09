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Китай запустит спутник с открытым исходным кодом
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СМИ: Китай до конца года запустит первый спутник с открытым исходным кодом 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Академия наук Китая во второй половине 2018 года запустит с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) на орбиту первый спутник с открытым исходным кодом "Тяньчжи-1". Как сообщило в понедельник китайское информационное агентство Zhongxinshe, он станет первым элементом будущей системы таких аппаратов, которую планируется развернуть в ближайшие годы.
"Тяньчжи-1" будет оснащен облачной вычислительной платформой. Кроме того, в полезную вычислительную нагрузку аппарата войдут четыре смартфона китайских производителей. Как отметил разработчик, спутник сможет работать с несколькими базовыми языками программирования.
"Спутник "Тяньчжи-1" будет направлен в космос в качестве базового элемента для будущей сети таких аппаратов. Он будет использоваться для тестирования ее ключевых технологий", — сообщил агентству научный сотрудник академии Чжао Цзюньсо.
"Мы планируем запускать по одному такому аппарату ежегодно", — добавил он.
Как отметил специалист, работы над проектом начались в 2017 году. По его словам, в отличие от других спутников "Тяньчжи-1" благодаря открытому коду сможет использоваться не для выполнения отдельных задач, а в качестве многопрофильной платформы для нужд различных пользователей. Они смогут разработать для космического аппарата необходимое для их целей программное обеспечение, загрузить его на компьютер спутника и использовать его оборудование.
В качестве примера разработчик назвал природоохранные организации: по его словам, такие пользователи смогут на короткое время "арендовать" такой аппарат для получения спутниковых снимков водной поверхности и, сравнивая их, проводить исследования о степени загрязнения морей и океанов. По оценке разработчиков, многопрофильная эксплуатация спутника позволит значительно увеличить эффективность его использования, а также снизить себестоимость различных исследований.
"Тяньчжи-1" будет способен обрабатывать информацию прямо на орбите прежде, чем отправлять ее обратно на Землю различным пользователям. Кроме того, он сможет работать в автономном режиме, что снизит нагрузку на наземный центр управления полетами космическими аппаратами", — рассказал исследователь. В настоящее время Академия наук Китая ведет разработку аппаратов следующего поколения "Тяньчжи-2" и "Тяньчжи-3". В будущем из сети спутников с открытым исходным кодом планируется создать единую орбитальную интеллектуальную систему под названием Sputnix.
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